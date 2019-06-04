Россиянам предрекли мусорный коллапс

Генпрокуратуре предупредили россиян о мусорном коллапсе, который может случиться, если не решить проблему с заполненностью полигонов твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман , передает РИА Новости.

По его словам, из имеющихся в России на данный момент 892 объектов размещения ТКО 173 не соответствуют санитарным нормам.

Он также отметил, что как правило размещение ТКО осуществляется на объектах, не внесенных в государственный реестр. Кроме того, подчеркнул он, в 38 регионах мусороперерабатывающих заводов нет вообще, а имеющиеся мусорные полигоны «стали настоящим бедствием».

«К счастью, ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса», — заключил Буксман.

В марте президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральской встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Так, правительству совместно с администрацией президента поручено в частности разработать правила указания в платежных документах, на основании которых вносится плата за коммунальные услуги, информации о региональных операторах по обращению с ТКО, а также рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с ТКО между различными образованиями, организациями и структурами.

В начале 2019 года в России начала действовать новая система регулирования услуг утилизации ТКО. Теперь россияне должны оплачивать работу региональных операторов, в чьи компетенции входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за жилье.