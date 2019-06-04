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В Москве задержали жившую около вокзала бездомную шведскую писательницу 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала бездомную шведскую писательницу, жившую около Киевского вокзала в Москве и писавшую книгу о путешествиях во времени и космосе, за нарушение миграционного законодательства, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Шведская писательница Миа Йоханссон содержится в ОМВД по району Дорогомилово, я проверил условия содержания. Она сказала, что ей не нужна медпомощь, она находится в камере для административно задержанных лиц, получила питание, на условия содержания не жалуется. Выразила благодарность полицейским за хорошее отношение, за то, что покормили. Ее задержали за нарушение миграционного законодательства. Сообщила, что ранее проживала на улице недалеко от Киевского вокзала. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее экстрадиции", — сказал Мельников.
Он добавил, что Йоханссон выразила желание сходить в душ и сменить вещи. Такая возможность появится, если ее поместят в центр временного содержания иностранных граждан, отметил правозащитник.
"Еще она спрашивала по поводу молока. В последнее время она пила молоко и ела черный хлеб, ей нравилось. Она несколько месяцев уже находится в России. В Швеции у нее нет дома, но есть дочь. Она сказала, что путешествует и пишет новую книгу о путешествиях во времени и космосе, фантастика", — заключил Мельников.
Как ранее сообщал телеканал "360", Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале. Она жила в хостеле, пока не закончились деньги, после чего почти месяц жила под открытым небом, продукты 58-летней женщине приносили неравнодушные москвичи. По словам писательницы, ее ограбили во Франции, отобрав телефон и банковские карты, но оставив паспорт.
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Общество , Иван Мельников , РИА Новости , Москва
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