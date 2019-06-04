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Четверть россиян боятся сумасшедших 

News.ru 40 минут назад
Фото: Warner Bros. Film Productions Germany
Большинство россиян считает, что к людям с психическими расстройствами в обществе относятся с сочувствием, жалостью и страхом. По данным социологов, в России больных видят с одной стороны как слабых, однако с другой стороны — как источник угрозы.
В ходе опроса респондентам предложили ответить на вопрос: «Как, по вашему мнению, большинство людей в нашем обществе относятся к людям с психическими расстройствами?». 38% опрошенных ответили, что с сочувствием, 34% — с жалостью, 26% — со страхом. Варианты «с недоверием», «с презрением» и «со смущением» выбрали 18%, 9% и 8% соответственно.
4% респондентов заявили, что в России к сумасшедшим относятся с ненавистью, 3% — с интересом, 1% — с симпатией, 1% — без особых чувств. По 5% участников опроса выбрали вариант «Другое» и «Затрудняюсь ответить».
В общей сложности 77% ответов имели негативную окраску, 51% — нейтральную и 54% — положительную, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что шизофрения всех форм чаще всего развивается у людей, рождённых в холодное время года: с ноября по март. Такую информацию сообщил доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Российского общества психиатров Пётр Морозов на пресс-конференции, посвящённой заболеванию.
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Общество , Социология , Интерфакс
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