Кто стоит за атаками на сайты ЕГЭ

В ходе кибератак, совершенных 31 мая и 1 июня, целями хакеров были информационные ресурсы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и автоматизированные сервисы ЕГЭ. Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты заявили , что за атаками могут стоять люди с нелегального ранка якобы «верных» заданий ЕГЭ.

Замглавы Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев рассказала газете, что атаки начались около 06:30 и продолжались примерно четыре часа. Ресурсы ЕГЭ атаковали и раньше, однако этот случай был особым: мощность атаки составила более шести гигабит в секунду.

Афанасьев также отметил, что прошлые атаки были в основном связаны с видеонаблюдением и порталом «Смотри ЕГЭ», но эта была «более точечной».

«Мы четко понимаем, что это была распределенная атака: было задействовано много ресурсов по всему миру как в России, так и за рубежом», — подчеркнул он.

Специалист-айтишник Роман Перфилов рассказал «МК», что для атаки с такой скоростью нужна группа людей. По его мнению, для атаки специально написали программу и с разных точек стали подавать запросы на сервер, выбранный в качестве мишени.

По мнению главы Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяны Клячко, на нелегальном рынке ЕГЭ за такую атаку хакерам могли пообещать крупную сумму. Каждый год Рособрнадзор предупреждает участников экзаменов, что нельзя покупать якобы «верные» задания ЕГЭ и верить интернет-утечкам.

«А ведь это — рынок, притом немалый. И потери в заработках вполне могли спровоцировать его участников на поощрение хакеров, пытающихся «сломать» ЕГЭ», — отмечает «МК».

Кроме того, хакерам могли заплатить критики экзамена, решившие дискредитировать инструмент ЕГЭ, считает Клячко.

По версии депутата Госдумы Михаила Берулавы, атака была попыткой ударить по престижу государства.