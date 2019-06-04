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Сенатор раскрыл число нелегальных свалок в России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Почти 30 тысяч нелегальных свалок мусора ликвидировали к концу 2018 года в России или 75% от общего числа выявленных объектов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
В 2018 году инспекторами территориальных органов Росприроднадзора произведено было более 4000 рейдов, в ходе которых выявлены места несанкционированного помещения отходов. К концу 2018 года было ликвидировано почти 30 тысяч свалок, что составляет 75% от количества выявленных свалок, — цитирует сенатора РИА Новости.
Кроме несанкционированных объектов, он указал на такие проблемы, как приём отходов закрытыми полигонами, превышение сроков эксплуатации полигонов, а также незаконное оформление лицензий.
Как писал News.ru, ранее активистам из Раменского района Подмосковья удалось самостоятельно пресечь незаконную свалку неподалёку от поселения Кочина гора.
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Комментарии
Общество , Экология , Алексей Майоров , Совет Федерации , РИА Новости
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