Сенатор раскрыл число нелегальных свалок в России

Почти 30 тысяч нелегальных свалок мусора ликвидировали к концу 2018 года в России или 75% от общего числа выявленных объектов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров

В 2018 году инспекторами территориальных органов Росприроднадзора произведено было более 4000 рейдов, в ходе которых выявлены места несанкционированного помещения отходов. К концу 2018 года было ликвидировано почти 30 тысяч свалок, что составляет 75% от количества выявленных свалок, — цитирует сенатора РИА Новости.

Кроме несанкционированных объектов, он указал на такие проблемы, как приём отходов закрытыми полигонами, превышение сроков эксплуатации полигонов, а также незаконное оформление лицензий.

Как писал News.ru, ранее активистам из Раменского района Подмосковья удалось самостоятельно пресечь незаконную свалку неподалёку от поселения Кочина гора.