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BadComedian оценил шансы на закрытие своего канала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: youtube.com
Блогер Евгений Баженов, известный на YouTube как BadComedian, допускает, что его блог могут закрыть, хотя судебные разбирательства, скорее всего, затянутся. Об этом он заявил в интервью каналу "360".
Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz подала на канал в суд из-за публикации обзора на фильм "За гранью реальности", обвинив блогера в нарушении норм цитирования.
По мнению Баженова, если суд создаст прецедент, а YouTube примет сторону суда, компания может подать еще один или несколько исков на фильмы, которые он ранее обозревал. При имеющемся прецеденте суд может и дальше пойти по накатанному сценарию, поэтому "перспектива на удаление" канала сохраняется, пояснил блогер.
Баженов заверил, что не конфликтует с министерством культуры. "Сталкивался" с ведомством он один раз, когда сделал обзор на новый фильм "Кавказская пленница".
У людей возникли вопросы к министерству, почему спонсируется подобное кино. Тогда министр культуры Владимир Мединский тоже задал вопрос, почему выдаются деньги. И после этого выдаваться деньги данному режиссеру перестали.
Тогда Баженов получил один звонок с обещанием "проломить" голову, но на этом дело и кончилось. В нынешней ситуации представители Kinodanz в разговоре с менеджером блогера заявили, что за ними стоят "серьезные люди", добавил он.
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Комментарии
Общество , Евгений Баженов , Владимир Мединский , Минкультуры
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