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Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Младший лейтенант и капитан полиции будут наказаны по приказу начальника московского Главного управления собственной безопасности Росгвардии за несвоевременное открытие ворот. Соответствующий документ во вторник, 4 июня, опубликовали в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Как следует из документа, 21 мая генерал-майор Гаврилов заметил, что на посту охраны здания Росгвардии двое инспекторов отвлеклись от службы и вовремя не открыли ворота. 31 мая генерал-майор написал приказ о наложении на инспекторов дисциплинарного взыскания в виде выговора.
При этом как долго не открывали ворота сотрудники Росгвардии, точно не известно.
27 мая сообщалось, что управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск. В список попали 14 государств: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.
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