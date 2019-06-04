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Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но тоже число достаточно серьезное — 2 889 человек оставлено при рождении", — сказала она журналистам.
Кузнецова проинформировала, что 47 370 детей в 2018 году состояли в банках данных детей, оставшихся без попечения родителей. Это почти на 20% меньше, чем раньше, уточнила омбудсмен.
Кузнецова отметила, что с 2016 по 2018 годы на 36% сократилось число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью. На 15,6% снизилось число родителей, лишенных родительских прав, а также стало меньше детей, чьи родители ограничены в родительских правах, сообщила уполномоченный.
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