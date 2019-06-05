Кафельникова: приходит время окончательно проститься

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся испугала подписчиков своим признанием, передает Stаrhit.

Девушка уже несколько месяцев живет за границей и не торопится возвращаться в Россию . Часто пребывая в депрессии, Алеся делится с подписчиками мрачными постами.

"Я бы хотела за все попросить прощения поговорить по душам и принять решение, но пока я в заложниках собственных амбиций. Уже подходит время, окончательно проститься…" — написала Кафельникова в соцсетях.

Стоит отметить, что это далеко не первое провокационное высказывание Алеси.

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