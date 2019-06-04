Россияне высказались об экологической ситуации в своих городах

Около половины россиян считают, что экологическая ситуация в их городе или регионе неудовлетворительна. Чаще всего негативное мнение высказывают жители Сибири и Дальнего Востока.

По данным Аналитического центра НАФИ, о плохом экологическом фоне заявили 48% опрошенных, а 50% придерживаются противоположного мнения.

Среди основных факторов, которые оказывают негативное воздействие на экологию, опрошенные отметили выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума, — говорится в результатах опроса.

Больше всего довольных ситуацией с окружающей средой проживает в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, передаёт ТАСС.