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Россияне высказались об экологической ситуации в своих городах 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: Global Look Press
Около половины россиян считают, что экологическая ситуация в их городе или регионе неудовлетворительна. Чаще всего негативное мнение высказывают жители Сибири и Дальнего Востока.
По данным Аналитического центра НАФИ, о плохом экологическом фоне заявили 48% опрошенных, а 50% придерживаются противоположного мнения.
Среди основных факторов, которые оказывают негативное воздействие на экологию, опрошенные отметили выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума, — говорится в результатах опроса.
Больше всего довольных ситуацией с окружающей средой проживает в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, согласно опросу, проведённому Левада-Центром в мае, у россиян растёт готовность участвовать в массовых протестах. Более сильное желание митинговать выражают те, кто знает о реальных протестных акциях.
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Общество , Экология , Левада-центр , ИТАР-ТАСС
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