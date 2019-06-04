Михаил Жванецкий: «Дела идут хорошо — вот что плохо!»

"У меня дела должны идти… так себе. Тогда я могу мобилизоваться, и будет лучше", — говорит Михаил Жванецкий незадолго до выступления в концертном зале "Зарядье" в Москве . На самом деле у него-то все хорошо: билеты на авторский вечер, который состоится 6 июня, раскуплены, писатель и сатирик в отличной форме, иронизирует, репетирует и — шутя — строит планы на будущее. О том, как он искал бомбу с собакой-сапером, где самая добрая публика и как его принимают на Украине , — в интервью Михаила Жванецкого РИА Новости.

— В Москве будет какая-то новая программа?

— Совсем новая — это же сложности большие, но она точно будет обновлена! Подробнее пока не могу рассказывать, но там, к примеру, будут различные поэтические незарифмованные приветствия друзьям. А сейчас вот выбираю для концерта правильную рубашку…

— А в чем проблема, что не так с рубашками?

— У меня была сломана рука — два раза в одном месте, она еще болит, я довольно долго лечился, была операция. Рука уже работает, пальцы работают, и я все могу. Не знаю, как буду выступать, но постараюсь, чтобы манжета была видна (поэтому выбираю правильную рубашку). Я подлечился — теперь надо работать!

— Ваша программа "Дежурный по стране" (телеканал "Россия 1") уходит в отпуск, на летние каникулы, выпуск от 2 июня вы начали темой "Государство и народ" — с того, что, цитирую, "мы перессорились почти со всем миром, враги подготовлены, выстроены, злые, огрызаются, но главное — не нападут никогда"…

— Да, мне так кажется — на основе интуиции. И я не вижу желающих на нас напасть, как бы я ни оглядывался. Есть неприятные для нас исламисты в Сирии, но нет у меня ощущения, что они сколотят армию, обзаведутся оружием и нападут. На нас никто не планирует напасть.

— Когда вы говорите "дела идут хорошо — вот что плохо", вы имеете в виду себя?

— Да, я так говорил! Потому что когда идут хорошо дела, человек с таким даром, как у меня, расслабляется. У меня дела должны идти… так себе. Я таким образом могу мобилизоваться, и у меня получается лучше. Хотя когда дела идут хорошо — тоже хорошо на самом деле. В общем, в принципе, я выигрываю от обоих состояний.

— А сейчас у вас какое состояние? Вы уже успели после отмены (из-за болезни) некоторых концертов съездить на гастроли?

— Да, только что вернулся из Казахстана, а до этого — Рига, Таллин, Санкт-Петербург. После концерта в Москве собираюсь в Солнечногорск, в Германии будут гастроли, и потом опять — в Питер (концерт в БКЗ "Октябрьский". — Прим. ред.). Там сейчас белые ночи, и это мой самый любимый, дорогой для меня город. Потому что я состоялся там — как писатель, артист, мужчина. Всё там — в Питере. С таким удовольствием я там выступаю! Публика там меня любит, и я очень люблю эту публику.

— А где еще вас любят и особенно тепло принимают?

— Много где, очень хорошая публика в Одессе — там, где я вырос. Еще в Киеве прекрасная.

— Давно вы были на Украине?

— Все время там бываю. В этом году ездил весной — на юбилей. Помню, выступал в Киеве, пришел, как всегда, за час до начала концерта и вижу, как люди с миноискателями и собачка-сапер обследуют сидения в зале. Ну и я присоединился к собачке этой — вместе начали бомбы искать, ничего не нашли. Зато когда пришла публика — столько было цветов… А один букет был — как туловище полной женщины в Одессе — вот такой был букет!

Если мы говорим об успехе у зрителей, то я всегда сужу по тому, как публика меня встречает. Если два раза одинаково хорошо — то есть в начале концерта встают и в конце, — я считаю, что концерт удачный.

А после концерта занят книгами и автографами. Очень многие приносят мои книги, и я просто буквально падаю в руки зрителей у рампы. После поклонов я эти книги подписываю, подписываю, подписываю… И чувствую, что могу упасть — у меня уже такой возраст. Но кто-то поддержит, кто-то книгу протянет — я на них так… обопрусь и все равно подпишу.