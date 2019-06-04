Dagens Nyheter (Швеция): российское предприятие просит женщин показывать ноги за сто рублей в день

Dagens Nyheter (Швеция) : здесь и так считается, что женщина должна радовать глаз. Дополнительные сто рублей в день за юбку вместо брюк. Такую бонусную систему предложило одно российское предприятие. Руководство надеется «скрасить рабочий день». Розыгрыш? Еще одна смехотворная попытка позлить феминисток? В такой стране, как Россия , подобные кампании совершенно не нужны, пишет: здесь и так считается, что женщина должна радовать глаз.

Сто рублей в день за то, чтобы сотрудницы приходили в юбках. Такую бонусную систему предложило одно российское предприятие своему персоналу женского пола. Руководство надеется «скрасить рабочий день».

Надбавка в сто рублей тем, кто придет на работу в юбке. Звучит как розыгрыш. Еще одна смехотворная попытка позлить феминисток, которые иногда появляются в российских СМИ.

Но оказалось, что это чистая правда. Предприятие называется «Татпроф», оно находится в российской республике Татарстан . Компания намерена доплачивать всем сотрудницам по сто рублей в день, если те будут носить юбки. Длина юбки — не выше пяти сантиметров от колена.

Кроме того, женщин призывают собирать волосы и наносить «скромный» макияж. Проект под названием «Марафон женственности» проходит с 27 мая по 30 июня. В июне компания запланировала устроить еще несколько развлечений на тему женственности, например, конкурс домашних пельменей.

«70% наших сотрудников — мужчины. Эта кампания поможет им переключиться и выдохнуть. Отличный способ сплотить команду», — рассказала официальный представитель «Татпрофа».

Конечно, безграничный шовинизм в широких кругах российского общества часто воспринимается как должное. И все равно этот проект выглядит как первоапрельская шутка: подобные кампании совершенно не нужны в такой стране, как Россия. Здесь и так считается нормой, что женщина должна радовать глаз. От российских женщин ждут, что они будут заботиться о своем внешнем виде, а также одеваться и вести себя женственно.

Вероятно, одно из объяснений заключается в том, что «Татпроф» получал государственные заказы и перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году, и перед Чемпионатом мира по футболу в 2018. Основатель компании и председатель правления Сергей Рачков — член Государственного совета республики Татарстан. Для бизнесмена, который совершает выгодные сделки благодаря отношениям с Кремлем, важно заботиться об этих отношениях. Например, запустить собственный проект, который мог бы, по его мнению, прийтись по вкусу режиму.

По словам пресс-секретаря компании Анастасии Кирилловой, руководство предприятия обеспокоено тем, что в российском обществе стала происходить путаница с гендерными ролями. По мнению Кирилловой, это будет иметь «негативные последствия» для будущих поколений (какие именно — непонятно). Кремль действительно питает слабость именно к такой консервативной идеологии. Именно она стоит за запретом гей-пропаганды и законом об оскорблении чувств верующих.

Что же касается равноправия между полами, то русские женщины уже давно и ходят на работу, и при этом занимаются хозяйством и детьми. Сейчас в больших городах растет сознательность по поводу вопросов равноправия. Активистские группы вроде Pussy Riot выносят феминизм на повестку дня.

Пока что у них очень мало влияния. Однако «Татпроф», российская компания по производству изделий из алюминия, похоже, беспокоится, как бы тенденция не набрала силу. И в этом они правы.