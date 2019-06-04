Россиянам готовят дополнительные алименты на детей

Россиян в будущем возможно обяжут выплачивать новый вид алиментов на детей, не проживающих с родителями, сообщает «Парламентская газета». Таким образом, в правительстве РФ собираются улучшить жилищные условия неполных семей.

Нововведения содержатся в законопроекта Минюста , который будет рассмотрен в Совете при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 4 июня. Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье. Однако для получения выплат проект предусматривает несколько условий: у ребёнка и семьи, в которой он живёт, нет пригодной для быта недвижимости; у родителей, воспитывающих детей, нет средств на приобретение нового жилья; а также сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Принимать решение о назначении дополнительных алиментов и устанавливать сумму ежемесячных выплат будет суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на «обеспечение права ребёнка на жилище».

При этом отмечается, что в настоящее время в Семейном кодексе предусмотрена возможность назначения для алиментщиков дополнительных выплат. Речь идёт о ситуациях с «исключительными обстоятельствами»: например, тяжёлая болезнь, увечье несовершеннолетних детей, а также необходимость оплаты постороннего ухода за ними.