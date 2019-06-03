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В зоопарке Ростова-на-Дону родились пять муфлонов и гуанако 

RT на русском 1 час назад
Фото: @rostov_zoo_official
В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали о рождении пятерых муфлонов и гуанако, передаёт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
У семейства гуанако появился на свет самец. Пол новорождённых муфлонов не сообщается.
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И снова новорожденные! 🍼🍼🍼🍼 ⠀ 5 муфлонов и гуанако появились на свет в Ростовском зоопарке! Последние годы в нашем зоопарке муфлоны ежегодно приносят приплод. 👍👍👍👍👍👍 По международной природоохранной классификации европейский муфлон отнесен к уязвимым видам. 📕📕📕📕📕 Взрослых муфлонов можно отличить по характерным закругленным рогам. Рога у самцов европейских муфлонов тяжелые и закручиваются по спирали, но образуют всего один оборот. Головной атрибут может достигать 70-75 см. Самки же, в основном, безрогие, или имеют небольшие, загнутые назад сплющенные рожки. 🐏🐏🐏🐏🐏🐏 На фотографии — маленькие муфлончики, рога еще не успели вырасти. Только к 3-4 годам вырастают большие рога, и отличить самца от самки становится очень просто. Это у людей мужчины не хотят носить рога, а муфлоны самцы гордятся ими⠀ ⛰️⛰️⛰️⛰️ ⠀ Как и большинство копытных, гуанако — это стадное полигамное животное. Взрослый самец окружает себя самками и молодыми особями. В природе жен бывает до 20. Сотрудники зоопарка воссоздают для них условия, близкие к естественным. 🌳🌳🌳🌳 Родился мальчик, а значит новый претендент на почетное место главы семейства гуанако! Ростовский-на-Дону зоопарк 🐾каждый день 🐾круглый год с 8.00 до 20.00 (кассы работают до 19.30)

Публикация от  Ростовский-на-Дону зоопарк (@rostov_zoo_official)

По международной природоохранной классификации европейски муфлоны считаются уязвимым видом, но в ростовском зоосаде они регулярно приносят потомство.
Ранее Newinform сообщало об акции «Сумерки» в Московском зоопарке.
RT на русском: последние новости
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