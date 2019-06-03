В зоопарке Ростова-на-Дону родились пять муфлонов и гуанако

В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали о рождении пятерых муфлонов и гуанако, передаёт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

У семейства гуанако появился на свет самец. Пол новорождённых муфлонов не сообщается.

По международной природоохранной классификации европейски муфлоны считаются уязвимым видом, но в ростовском зоосаде они регулярно приносят потомство.

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