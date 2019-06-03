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Роспотребнадзор: почти в два раза увеличилось число заболевших ожирением россиян 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор обратил внимание на то, что с 2013 года число россиян, заболевших ожирением, увеличилось практически вдвое. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, более чем в 30 регионах страны зафиксирован высокий уровень заболеваемости ожирением. В частности, речь идет о Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Санкт-Петербурге, а также Вологодской, Калининградской и Новгородской областях. Что касается Москвы, то столица не оказалась в числе регионов, где высока доля страдающих ожирением.
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