Роспотребнадзор: почти в два раза увеличилось число заболевших ожирением россиян

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что с 2013 года число россиян, заболевших ожирением, увеличилось практически вдвое. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, более чем в 30 регионах страны зафиксирован высокий уровень заболеваемости ожирением. В частности, речь идет о Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Санкт-Петербурге, а также Вологодской, Калининградской и Новгородской областях. Что касается Москвы, то столица не оказалась в числе регионов, где высока доля страдающих ожирением.