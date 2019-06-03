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Родила сына: Вышедшая замуж за малазийского короля «Мисс Москва» Воеводина сообщила о прибавлении 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Фото: Instagram
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина и ее супруг, бывший король Малайзии Мухаммад V стали родителями.
Воеводина сообщила в Instagram, что 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.
За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола.
Общество , Шоу-бизнес , Малайзия , Москва
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