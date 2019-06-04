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Кузнецова рассказала о жалобах детей на травлю 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Среди сообщений от несовершеннолетних, которые получает аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, много тех, что касаются буллинга (травли учеников со стороны других учащихся, учителей), отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным накануне Международного дня защиты детей Кузнецова заявила, что количество полученных ее аппаратом сообщений от несовершеннолетних выросло на 14,5%.
"Удивительно, но дети находят возможность обратиться к нам официально через сайт. Они уже разбираются в этих технологиях", — сказала она.
По ее словам, к ней часто обращаются дети из детдомов, жалуются на нарушение своих прав. В таких ситуациях представители аппарата омбудсмена и сама Кузнецова стараются тщательно разобраться, иногда выезжают на место, привлекают экспертов.
"Есть, к сожалению, обращения по поводу буллинга и травли. Дети слышат, читают в интернете, что мы об этом говорим. Здесь понятно, почему пишут дети, потому что взрослые, по статистике, гораздо реже воспринимают сложившуюся ситуацию как травлю, для детей это все больнее и острее", — добавила она.
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Общество , Анна Кузнецова , Владимир Путин , РИА Новости
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