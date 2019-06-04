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Рождаемость в России упала за 2 года 

Вести Экономика + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, снижение за этот период составило 15%.
В 2018 году в России родилось 1,6 млн детей. Как отмечает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, показатель на 15% ниже результатов 2016 года.
“К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%”, — заявила детский омбудсмен.
По ее словам, снизился также коэффициент рождаемости на 1 тысячу человек. Три года назад он составлял 12,9%, сейчас — 10,9%.
Всего же в России сейчас, по информации уполномоченного при президенте по правам ребенка, насчитывается 30,213 млн несовершеннолетних граждан.
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