Рождаемость в России упала за 2 года

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, снижение за этот период составило 15%.

В 2018 году в России родилось 1,6 млн детей. Как отмечает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова , показатель на 15% ниже результатов 2016 года.

“К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%”, — заявила детский омбудсмен.

По ее словам, снизился также коэффициент рождаемости на 1 тысячу человек. Три года назад он составлял 12,9%, сейчас — 10,9%.

Всего же в России сейчас, по информации уполномоченного при президенте по правам ребенка, насчитывается 30,213 млн несовершеннолетних граждан.