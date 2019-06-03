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Петербургское кафе с бесплатными обедами для пенсионеров вернулось к работе после закрытия 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Neva24.ru
Санкт-Петербургское кафе "Добродомик", в котором раздают бесплатные обеды для пенсионеров, вернулось к работе после закрытия из-за выявленных нарушений. Об этом в официальном сообществе кафе во "ВКонтакте" сообщила совладелица кафе Александра Синяк.
"У нас сегодня позитивные новости — у нас вновь начались обеды. Добро-волонтеры здесь, бабушки кушают. Я приехала из администрации — [установлено] два правонарушения, [наказание] в виде предупреждения — все будет хорошо. В итоге даже камеры, освещение мы должны согласовывать, отправим на согласование и будем с этим что-то делать", — рассказала Синяк.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручал главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь кафе "Добродомик", чтобы оно продолжило работу.
СМИ сообщали, что социальное кафе "Добродомик" закрыто якобы из-за проверки сотрудниками местной администрации. В администрации района ТАСС поясняли, что кафе не могли закрыть по решению властей района, так как у них нет таких полномочий, однако в ходе проверки там были обнаружены нарушения. Совладелица кафе позже подтвердила, что кафе было закрыто по ее решению, в том числе из-за угрозы штрафов.
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Общество , Александр Беглов , ИТАР-ТАСС
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