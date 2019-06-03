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Россияне стали чаще травиться алкоголем 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
2018 год побил рекорд последней пятилетки по случаям острых отравлений алкоголем. В прошлом году Роспотребнадзор насчитал 35,5 случаев на 100 тысяч населения.
Ведомство подготовило доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году», согласно которому в 2018 году оказался самый высокий показатель острых отравлений спиртсодержащей продукции за последние пять лет. С 2013 года этот показатель снижался и в 2017 году составлял 32 случаев на 100 тысяч населения.
«За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая — с летальным исходом (26,3%)», — говорится в докладе.
Чаще всего, согласно данным Роспотребнадзора, россияне травятся этанолом. Однако фиксируются случаи отравления и одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, тормозной жидкостью, сивушным маслом и другими «напитками».
В ведомстве заметили, что самым популярным алкогольным напитком является пиво, затем следуют вина, водка, ликероводочные изделия, шампанское и коньяки.
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Общество , Роспотребнадзор
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