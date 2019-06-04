Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила руководитель благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

По ее словам, вопрос о том, где и какая турбаза разместит детей 7, 8, 9 июня, решился.

Накануне сообщалось, что 50 детей с ВИЧ-статусом, а также их родителей отказались размещать в спортивной деревне.

Руководство турбазы заявило, что «коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми».

По факту нарушения прав на детский отдых СК проводит доследственную проверку.