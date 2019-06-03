Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»

Заслуженный артист России Геннадий Матвеев , запомнившийся широкому зрителю по своему участию в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», скончался в возрасте 73 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. Причина смерти актера не сообщается, его похороны пройдут на Ваганьковском кладбище 4 июня.

Союз кинематографистов России на своем сайте сообщил о смерти заслуженного артиста России Геннадия Матвеева, запомнившегося широкому зрителю по своему участию в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».

«1 июня 2019 года на 74-ом году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Геннадий Васильевич Матвеев», — говорится в тексте сообщения.

Матвеев родился 24 мая 1946 года, после окончания Щукинского театрального училища на курсе А. Борисова поступил в труппу театра Советской Армии. Работал в Московском театре миниатюр, театре под руководством Е. Радомысленского, театре «Ангажемент», театре «Вернисаж», театре «Современная опера» под руководством Алексея Рыбникова , театре «Игроки», а также в Центре имени Вс. Мейерхольда под руководством Валерия Фокина

Помимо этого, Матвеев также играл в художественных фильмов, его карьера насчитывает более 80 ролей, среди которых — напарник Ненарокова («Экипаж»), начальник ОСБ Миханошин («Товарищи полицейские»), Шишкарев («Самара»), полковник Жук («Человек-приманка»), Монгол («Дельта»), Бондарев («Последний мент») и многие другие.

В программе «Спокойной ночи, малыши!» Матвеев играл сказочных персонажей в 1980-е годы. Он также является автором ряда стихов и песен, среди которых «В снежной шапке сосна» и «Качаются сосны, березы».

«Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам», — говорится в официальном сообщении Союза кинематографистов.

В 1997 году дирекция художественных программ «ЛАД» ВГТРК выпустила документальный фильм о Геннадии Матвееве «На опушке озябшей души», посвященный его лирическому творчеству. В нем он, в частности, ответил на вопрос о том, не пугает ли его невостребованность в профессии.

«Нет, не пугает. В конце концов, каждый человек сам себе выбирает. Многие ушли из актерской профессии, поменяли в корне свою жизнь, и от того, что они стали заниматься другим делом и получать много денег, они не стали счастливыми. А многие мои знакомые не смогли невостребованность перенести и просто умерли», — сказал Матвеев.

Он также рассказал о том, как однажды на могиле матери встретил народного артиста РСФСР Владимира Ивашова , прославившегося еще в 1960-е годы благодаря своей роли в фильме «Баллада о солдате» Григория Чухрая . В начале 1990-х Ивашов столкнулся с серьезной невостребованностью, которая и стала темой их разговора.

«Я ему задавал вопрос: «У тебя такая слава была, как сейчас ты себя ощущаешь?» «А я, — говорит, — сейчас прораб. И я чувствую, что я умираю». Вот ответил мне Володя Ивашов. Народный артист», — сказал Матвеев.

Актер Владимир Мережко назвал одним из главных качества Матвеева решимость двигаться своим собственным путем.

«Человек, который абсолютно своим путем идет по жизни. Достойно, самостоятельно, принципиально не принимает то, что ему чуждо, и живет тем, что ему близко и необходимо», — сказал Мережко.

В любви к его стихам и песням также признавался народный артист России Борис Щербаков

«Я очень люблю Гену, я давно с ним знаком и слежу за его творчеством. Я не хочу говорить каких-то банальных слов, но мне правда он очень нравится, и я с удовольствием слушаю Гену», — говорил Щербаков.

Вадимом Абдрашитовым. Воспоминаниями о работе с Матвеевым поделился также оператор Анатолий Заболоцкий, работавший вместе с режиссерами Василием Шукшиным

«Я видел, как он снимался у трех режиссеров. Три режиссера его снимали, а он к ним равнодушно относился. Независимо от их статуса, авторитарности и режиссерской диктатуры. Меня это потрясло», — отметил Заболоцкий.

Он также рассказал о том, что его потряс поступок Матвеева, когда тот заступился за официантку и ввязался из-за нее в драку.

«Он вступился и победил человек семь. Просто это было потрясающе. Эта справедливость меня в нем потрясает», — добавил он.

Похороны артиста состоятся на Ваганьковском кладбище 4 июня в 12.00, передает ТАСС.