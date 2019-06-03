Умер Владимир Горевой

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончался знаменитый скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой.

«Сегодня умер скульптор Владимир Эмильевич Горевой. Светлая память!» — сообщается в Instagram Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Владимир Горевой в 1970 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Среди знаменитых работ мастера — памятник Феликсу Дзержинскому и поэтессе Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге, императрице Екатерине II в Пушкине, памятник Ивану Айвазовскому в Кронштадте. Художник воссоздал скульптурную композицию «Минерва» на главном куполе здания Академии художеств и композицию «Афина» на здании Конногвардейского манежа в Санкт-Петербурге.

Работы Горевого также находятся за границей, в частности, памятники императрице Марии Александровне и композитору Петру Чайковскому в Италии.