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Умер Владимир Горевой 

Рамблер + ещё 5 58 минут назад
Фото: Сайт Российской академии художеств
В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончался знаменитый скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой.
«Сегодня умер скульптор Владимир Эмильевич Горевой. Светлая память!» — сообщается в Instagram Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Владимир Горевой в 1970 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Среди знаменитых работ мастера — памятник Феликсу Дзержинскому и поэтессе Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге, императрице Екатерине II в Пушкине, памятник Ивану Айвазовскому в Кронштадте. Художник воссоздал скульптурную композицию «Минерва» на главном куполе здания Академии художеств и композицию «Афина» на здании Конногвардейского манежа в Санкт-Петербурге.
Работы Горевого также находятся за границей, в частности, памятники императрице Марии Александровне и композитору Петру Чайковскому в Италии.
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Общество , Санкт-Петербург
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