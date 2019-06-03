«Некрофилическое шоу»: Невзоров объяснил выходки фанатов Началовой

Журналист Александр Невзоров высказался о событиях на могиле певицы Юлии Началовой, где люди массово стали забирать землю с кладбища домой из-за якобы присущих ей целебных свойств. Подобное поведение Невзоров назвал зарождением «некрофетишистского культа» и предсказал канонизацию певицы.

Журналист Александр Невзоров опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, в котором рассказал о том, как из певицы Юлии Началовой сделают святую, а также назвал культ вокруг нее некрофилией,

«Мы обязаны понимать, что сама Началова, как таковая, ни ее память, ни она сама нас абсолютно не интересуют, она просто великолепный пример возникновения этого дикого, парадоксального культа, при котором уже начались добавления земли с могилы в чай у поклонников, когда этой землей натираются, когда облизывают крест на могиле и утверждают, что из него тоже наблюдаются какие-то выделения», — сказал Невзоров.

Происходящее вокруг личности Началовой Невзоров назвал «некрофетишистским культом». Он подчеркнул, что последователям подобных культов присуще желание контактировать с трупами, украшать их, имитировать общение и даже ставить представления с их участием.

«Вообще вся культура, если мы разберемся, предельно некрофилична. И это не только Носферату, не только вампиры… Мы знаем, что и Ленин, и Пирогов, и пирамиды, и курганы, мумификации, воскресение мертвецом — все это, по сути дела, фрагменты некрофилического культа», — подчеркнул Невзоров.

Он также обратил внимание на то, что людям свойственно придавать большое значение покойникам, и назвал могилу «финальной точкой» и «концентратом» человека.

«Мы видим приметы некрофильского культа. Но вокруг, на том же самом кладбище, тысячи могил. Почему именно ее могила, ее образ привлек всех этих паломников и благочестивцев?» — задался вопросом журналист.

Невзоров выразил уверенность в том, что со временем Началову могут канонизировать, в результате чего возникший культ разрастется, «скептики будут посрамлены», поскольку разумные доводы в возникшей ситуации работать не будут.

«Со временем обязательно выяснится и нетленность мощей. Она будет или имитирована, или придумана», — отметил он.

По словам Невзорова, в настоящий момент можно наблюдать механизм возникновения соответствующих ритуалов и практик. Когда же «могильный культ» дойдет до апогея, добавил он, Началовой начнут приписывать качества, которыми она не обладала.

Рассуждая о том, почему именно вокруг Началовой после смерти стал складываться подобный культ, Невзоров пояснил, что на современных людей оказывает серьезное влияние медийность.

«Я подозреваю, что вообще все будущие святые будут в основном либо из шоу-бизнеса, либо из политики», — признался он.

При этом, отметил он, по такой логике большей привлекательностью должна обладать могила певца Иосифа Кобзона

«Почему предметом культа становится не Кобзон, а довольно средняя певичка, с которой всем все понятно. Дело в том, что эта медийность работает как колоссальная лупа и любое незначительное явление увеличивает. Она делает из самой маленькой букашенции явление, предмет, чуть ли не огромного зверя», — пояснил он.

По словам Невзорова, вместе с медийностью увеличивается и сексуальная привлекательность, заложенная в некрофилическом культе. В связи с этим, он обратил внимание на то, что образ Началовой вызывает у женщин желание сопричаститься и получить ее черты, «очищенные смертью».

«Кажется, что секрет этой безумной привлекательности как раз в этом образе и надо с этим образом любым путем воссоединиться», — сказал он.

Об особых отношениях россиян с темой смерти неоднократно высказывался друг Невзорова, журналист Сергей Доренко , погибший в начале мая 2019 года за рулем своего мотоцикла от разрыва аорты.

«Россия — страна некрошовинизма. Центр нашей страны — кладбище. Мертвые тут важнее живых», — писал он в своем телеграм-канале за несколько месяцев до смерти.

По словам умершего Доренко, в России люди «живут, чтобы оказаться поскорее мертвыми и достойными уважения».