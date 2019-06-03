Россиянам предложили замену праздничным выходным

Сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский предложил сократить в стране половину праздничных выходных дней, прибавив к отпускам россиян лишние два-три дня. Об этом сообщает «Ура.ру».

Журавский пояснил, что такая мера позволит гражданам больше зарабатывать. По его мнению, сами россияне не хотят частых каникул, ведь они «теряют деньги», хотя готовы трудиться во время праздников.

«Проще говоря, гулянка идет за счет граждан», — сказал Журавский, добавив, что экономическая ситуация в России не располагает к веселью.

По мнению эксперта, длинные российские праздники выбивают людей из колеи, так как представляют собой «сплошную пьянку и деградацию». Журавский считает, что в стране нужно урезать как новогодние, так и майские каникулы.

Ранее власти представили план праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы в следующем году запланировали сделать восьмидневными, с 1 по 8 января. В честь Дня защитника Отечества отдых предлагается установить с 22 по 25 февраля, выходными на Международный женский день сделают дни с 7 по 9 марта, а майские праздники назначили на даты с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

В 2019 году следующий праздничный выходной выпадает на среду, 12 июня (День России), а затем россияне отдохнут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.