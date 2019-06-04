Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ

Среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса среди родителей учащихся, проведенным проектом «Дети Mail.ru».

Отмечается, что 57 процентов родителей считают, что их детям не нужна психологическая помощь в период сдачи ЕГЭ. У выпускников в среднем уходит десять часов в неделю на подготовку к экзаменам. 32 процента школьников занимаются до пяти часов, еще 32 процента — от пяти до десяти часов, и 19 процентов — от 10 до 20 часов в неделю.

Согласно исследованию, 74 процента выпускников занимаются с репетиторами. 29 процентов пользуются услугами двух педагогов, 19 процентов обращаются за помощью к трем учителям. Чаще всего школьники дополнительно занимаются математикой (60 процентов), русским языком (43 процента) и иностранными языками (27 процентов).

Опрос проводили с 16 по 21 мая среди 16 400 родителей выпускников.

Как сообщалось ранее, российских школьников решили спасать от самоубийства с помощью программ по профилактике суицида в преддверии ЕГЭ. Программа предусматривает проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. По мнению специалистов, взрослым следует насторожиться, если их ребенок часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.