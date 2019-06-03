В соцсетях сообщают о «студентах-стукачах» на ЕГЭ

Студенты педвузов под видом школьников выясняли, у кого есть шпаргалки, и сдавали их организаторам, утверждает директор образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский . По его словам, «за такое волонтерство платят 35 тысяч рублей, если посетить пять экзаменов»

Первокурсникам педагогических вузов якобы платят за участие в слежке за школьниками во время ЕГЭ и просят находить и сдавать тех, у кого есть шпаргалки. Об этом рассказал в Facebook директор образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский.

По его словам, дети, которые 31 мая сдавали ЕГЭ по истории, потом сообщили, что на экзамене появились так называемые волонтеры. Они подходили к школьникам под видом их ровесников и выясняли, есть ли у ребят шпаргалки. Тех, кто попадался на эту провокацию, потом сдавали организаторам экзамена и аннулировали их работы.

«За такое волонтерство платят 35 тысяч рублей, если посетить пять экзаменов. Сколько нужно заложить школьников, не уточняется, — пишет Александр Скаковский. — О дивный новый мир. Почему вместо психологической помощи и поддержки надо усугублять атмосферу и запугивать еще больше?»

Эту информацию Александр Скаковский подтвердил в интервью Business FM. По его словам, к таким слежкам якобы привлекают студентов московского педагогического университета имени Ленина.

Студентка МПГУ Мария рассказала радиостанции, что в этом году им действительно впервые предлагали поучаствовать в ЕГЭ в рамках летней практики, но в качестве наблюдателей, и такая практика не оплачивается.

— Всем предлагали. У нас есть обязательная практика, нас отправляют в лагеря, куда присылают социально неблагополучных детей. Большинство не хочет ехать в лагеря, конечно же. Но потом нам предложили альтернативу: сидеть в приемной комиссии, быть наблюдателями на ЕГЭ. Очень многие согласились. Я видела, что выкладывали фотографии, как они сидят на каких-то специальных курсах, их специально чему-то обучают.

— Шпаргалки не искали?

— Нет, они даже не должны были в принципе детям мешать. Они могли спокойно выйти, главное, чтобы не отвлекали детей от работы. Им за это не платили, просто закрыли практику.

Новость о новом виде провокации на ЕГЭ сейчас активно обсуждают в сообществах репетиторов. Преподаватели, в том числе Александр Скаковский, планируют писать по этому поводу обращение к уполномоченному по правам ребенка.