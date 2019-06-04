Пока вы спали: Самолеты россиян улетают без багажа

Apple показала новинки

Американская корпорация Apple представила новую версию своей операционной системы — iOS 13, в которой доступен темный режим, и показала компьютер Mac Pro стоимостью 5999 долларов в минимальной комплектации. Как пишет «Коммерсант», нововведения также коснулись Apple Watch, у которых появился собственный магазин приложений.

«Темная тема» iOS 13 продлевает жизнь OLED-дисплеям, а также улучшает производительность приложений и самого смартфона. В корпорации рассказали, что новая ОС сделает разблокировку по лицу на 30 процентов быстрее, а также позволит экономить место от обновлений: они будут занимать на 60 процентов меньше.

ФСБ потребовала доступ к перепискам пользователей «Яндекса»

Несколько месяцев назад ФСБ запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и близкого к компании человека.

По данным РБК, «Яндекс» отказался передать информацию, так как с помощью ключей можно дешифровать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам компании, а это «несет значительные риски в плане безопасности». В компании обеспокоены тем, что сотрудничество с ФСБ может спровоцировать отток пользователей, потерю доли на рынке и серьезные убытки, отмечает портал. В прошлом году из-за отказа сотрудничать с ФСБ суд заблокировал мессенджер Telegram на территории России.

Названа причина проблем с багажом в Шереметьево

Задержки с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево связаны с дефицитом грузчиков. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

Издание отмечает, что раньше «Аэрофлот» сам обрабатывал багаж своих пассажиров, но постепенно этим начала заниматься компания «Шереметьево хэндлинг». По словам источников газеты, компания не успела набрать дополнительных грузчиков, в итоге пассажиры иногда улетают без багажа, и их вещи приходится отправлять следом. В Шереметьево пообещали, что к концу июня ситуация с багажом стабилизируется. Однако собеседники «Ведомостей» считают, что на это может уйти около двух месяцев: нужно нанять и обучить несколько сотен грузчиков, а зарплату им предлагают заметно ниже, чем платил «Аэрофлот» или платят другие аэропорты.

Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора

Представитель сервиса знакомств Tinder подтвердил, что компания предоставила Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). При этом, как пишет «Коммерсант», в Tinder подчеркнули, что это не означает передачу данных о российских пользователях властям.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что компанию Match Group, владеющую Tinder, внесли в ОРИ. По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу властей. В Tinder заверили, что не передавали пользовательские или личные данные российскому правительству

В России разработали два варианта электронных паспортов

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что у властей есть два варианта электронных паспортов россиян: пластиковая карточка с чипом и пластиковая карточка без чипа. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Акимова, вариант с чипом обойдется бюджету на 144 миллиарда рублей дороже, но существуют угрозы, из-за которых чип необходим. Выбор в пользу одной из двух карточку будет сделан летом 2019 года.