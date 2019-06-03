Умер Геннадий Матвеев

Геннадий Матвеев, Москве умер заслуженный артист России сообщает сайт Союза кинематографистов РФ. Актёр известен десятками ролей в театре и кино, а также участием в детской телевизионной передаче «Спокойной ночи, малыши».

Матвеев скончался 1 июня. Артисту было 73 года.

«Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам», — говорится в сообщении.

Геннадий Матвеев окончил Щукинское театральное училище. Играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театре «Ангажемент» и других. В 80-х годах исполнял роли сказочных героев в программе «Спокойной ночи, малыши».

В послужном списке актёра участие более, чем в 80 фильмах таких, как «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта», «Последний мент» и др.

В 1997 году о творчестве Матвеева был снят документальный фильм «На опушке озябшей души».

Похороны заслуженного артиста РФ пройдут 4 июня на Ваганьковском кладбище.