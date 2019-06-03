Богомолов раскрыл свои планы на Театр на Малой Бронной

Назначенный худруком Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов в новом интервью ТВЦ рассказал о своих планах на театр.

По словам Богомолова, он намерен возродить интерес зрителей к Театру на Малой Бронной. Он вспомнил о том, как работал помощником руководившего МХТ. "Профессия художественного руководителя связана со строительством дома, с ответственностью не только перед теми, кто тебе подчиняется, ответственностью перед городом", — сказал он, добавив, что в последние годы созрел для того, чтобы взять на себя право строить театр-дом.

В своих решениях Богомолов намерен опираться на труппу театра. "Я приходил в разные театры и каждый раз, неизменно мне удавалось наладить прекрасный контакт с актерами. Я смею утверждать, что актеры, те, кто меня не знают — опасаются. Те, кто меня узнают — любят", — утверждает он.

Ранее Богомолов отметил новую должность с экс-супругой Бондарчука.