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Богомолов раскрыл свои планы на Театр на Малой Бронной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Назначенный худруком Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов в новом интервью ТВЦ рассказал о своих планах на театр.
По словам Богомолова, он намерен возродить интерес зрителей к Театру на Малой Бронной. Он вспомнил о том, как работал помощником руководившего МХТ. "Профессия художественного руководителя связана со строительством дома, с ответственностью не только перед теми, кто тебе подчиняется, ответственностью перед городом", — сказал он, добавив, что в последние годы созрел для того, чтобы взять на себя право строить театр-дом.
В своих решениях Богомолов намерен опираться на труппу театра. "Я приходил в разные театры и каждый раз, неизменно мне удавалось наладить прекрасный контакт с актерами. Я смею утверждать, что актеры, те, кто меня не знают — опасаются. Те, кто меня узнают — любят", — утверждает он.
Ранее Богомолов отметил новую должность с экс-супругой Бондарчука.
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