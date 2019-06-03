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Власти Подмосковья рассказали о работе с сиротами 

Lenta.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Органы опеки и попечительства Московской области устроили в приемные семьи 788 детей-сирот с начала года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июня.
«Работа по устройству подмосковных детей-сирот в семьи идет ежедневно. Мы держим на контроле судьбу каждого ребенка, находим для них лучших родителей», — рассказала она.
По ее словам, с приемными родителями занимаются психологи и социальные работники. Для этого в регионе были созданы специальный школы, пояснила она, уточнив, что сейчас они потрутся популярностью среди усыновителей.
«С начала года 812 человек прошли там обучение», — рассказала Забралова, уточнив, что 162 человека после школы приемных родителей усыновили ребенка.
Всего в области насчитывается почти 4,1 тысячи приемных семей.
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Общество , Ольга Забралова , Правительство московской области , Lenta.ru , Московская область
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