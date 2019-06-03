Эксперты рассказали, как избавиться от нецензурной брани в общении

Для того, чтобы избавиться от мата в общении, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам. Об этом заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева

Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно, — цитирует Николаеву РИА Новости.

Профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик также отметил, что в публичном общении мат абсолютно недопустим, это агрессивная демонстрация неуважения к окружающим.

Что же касается приватного общения, то есть общения с теми людьми, которые являются близкими, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего, — сказал филолог.

Говоря о нецензурной лексике в произведениях культуры, профессор подчеркнул, что творческие люди, используя мат, создают себе имидж.