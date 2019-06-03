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Эксперты рассказали, как избавиться от нецензурной брани в общении 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Для того, чтобы избавиться от мата в общении, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам. Об этом заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно, — цитирует Николаеву РИА Новости.
Профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик также отметил, что в публичном общении мат абсолютно недопустим, это агрессивная демонстрация неуважения к окружающим.
Что же касается приватного общения, то есть общения с теми людьми, которые являются близкими, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего, — сказал филолог.
Говоря о нецензурной лексике в произведениях культуры, профессор подчеркнул, что творческие люди, используя мат, создают себе имидж.
Ранее российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко предложил ввести стандарты по употреблению мата в СМИ и Интернете. Он рассказал, что некоторые блогеры позволяют себе использовать ругань, в то время как в государственных СМИ она запрещена. В связи с чем он предложил ввести единый для всех стандарт.
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Комментарии1
Общество , Социология , Татьяна Николаева , Игорь Матвиенко , РИА Новости
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