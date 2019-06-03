Телеведущая с откровенным вырезом осадила ополчившихся на нее зрителей

Новозеландская телеведущая Хилари Барри (Hilary Barry) ответила недовольной телезрительнице, которая раскритиковала ее откровенный наряд. Фрагмент ее монолога в эфире приводит Daily Mail.

49-летняя Барри стала объектом критики после того, как несколько дней назад появилась в кадре в одежде с глубоким вырезом. Телеведущая получила гневное письмо от поклонницы по имени Барбара.

«К сожалению, это стало мировой тенденцией, и это ошеломляет, учитывая, что у нас есть движение #MeToo, пытающееся остановить обращение с женщинами как с сексуальными объектами», — написала зрительница. Она обвинила Барри в непрофессионализме и добавила, что открытое декольте допустимо лишь на пляже или на вечеринках.

Барри ответила женщине в прямом эфире.

«Дело вот в чем, Барбара. Я просто мать двоих детей средних лет, которая надела немного смелый и красивый топ, чтобы выглядеть презентабельно для всей нации, и мне жаль, что вы находите мою грудь оскорбительной», — заявила она. «Это просто сиськи. Это просто сиськи, и они есть у половины населения. Они есть и у Барбары», — добавила ведущая.

Зрители поддержали Барри в социальных сетях. На своей странице в Facebook ведущая получила множество одобрительных комментариев. Барбаре пользователи сети посоветовали выключить телевизор.