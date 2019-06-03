Франциск покаялся перед румынскими цыганами

Как сообщает агентство Agerpres, в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в городе Блаж Франциск отметил, что для него как главы Римской католической церкви происходившие много веков сегрегация и дискриминация являются тяжким бременем и камнем на сердце.

Я прошу прощения у вас от имени церкви и Бога за моменты, когда на протяжении истории мы подвергали вас дискриминации и ошибочно смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля, и не сумели признать, оценить и защитить вас с вашими особенностями, — сказал понтифик.

Ранее 500-летнюю статую Девы Марии из дерева показали папе римскому в Румынии, писал News.ru.