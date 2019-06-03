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Франциск покаялся перед румынскими цыганами 

News.ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
В ходе своей поездки по Румынии папа римский Франциск обратился к румынским цыганам и попросил у них прощения за дискриминацию, которую в течение продолжительного времени осуществляла в отношении них католическая церковь.
Как сообщает агентство Agerpres, в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в городе Блаж Франциск отметил, что для него как главы Римской католической церкви происходившие много веков сегрегация и дискриминация являются тяжким бременем и камнем на сердце.
Я прошу прощения у вас от имени церкви и Бога за моменты, когда на протяжении истории мы подвергали вас дискриминации и ошибочно смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля, и не сумели признать, оценить и защитить вас с вашими особенностями, — сказал понтифик.
Ранее 500-летнюю статую Девы Марии из дерева показали папе римскому в Румынии, писал News.ru.
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Общество , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Румыния
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