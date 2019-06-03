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В РПЦ рассказали об идеальном доходе священников 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Уровень жизни священника должен отвечать среднестатистическим доходам прихожан, считает представитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда. Он заявил, что других доходов у служителя церкви кроме как «от алтаря» быть не должно.
«Служащий у алтаря питается от алтаря. У него нет других доходов и не может быть. Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть», — приводит слова Легойды ТАСС. Представитель РПЦ подчеркнул, что в идеале священник должен жить также, как и среднестатистический прихожанин его прихода. «Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом», — отметил Легойда.
Что касается выбора автомобиля, то Лейгода напомнил слова патриарха Кирилла о том, что священники должны «размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся».
Как ранее писало «URA.RU», служители Русской православной церкви в регионах зарабатывают от 20 тысяч до миллиона рублей в месяц.
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Общество , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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