Определен размер матпомощи пострадавшим в Дзержинске

Власти Нижегородской области определили размер материальной помощи, которую получат пострадавшие от взрывов в Дзержинске. Пациентам, находящимся на стационарном лечении начнут выделять деньги с понедельника, 3 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нижегородской области.

«Из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета — по 50 тысяч рублей», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас в стационаре находятся 16 пострадавших: один человек в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 в состоянии средней степени тяжести.

Несколько взрывов прогремело 1 июня на дзержинском оборонном заводе «Кристалл», выпускающем боеприпасы и взрывчатые вещества. После ЧП в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Это сотрудники завода и жители прилегающих территорий.

Сегодня многие жители Дзержинска, волонтеры, чиновники вышли на субботник, чтобы ликвидировать последствия взрывов. На заводе разрушено несколько зданий, во многих жилых домах выбиты стекла.