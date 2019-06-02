Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определен размер матпомощи пострадавшим в Дзержинске 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Власти Нижегородской области определили размер материальной помощи, которую получат пострадавшие от взрывов в Дзержинске. Пациентам, находящимся на стационарном лечении начнут выделять деньги с понедельника, 3 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нижегородской области.
«Из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета — по 50 тысяч рублей», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сейчас в стационаре находятся 16 пострадавших: один человек в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 в состоянии средней степени тяжести.
Несколько взрывов прогремело 1 июня на дзержинском оборонном заводе «Кристалл», выпускающем боеприпасы и взрывчатые вещества. После ЧП в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Это сотрудники завода и жители прилегающих территорий.
Сегодня многие жители Дзержинска, волонтеры, чиновники вышли на субботник, чтобы ликвидировать последствия взрывов. На заводе разрушено несколько зданий, во многих жилых домах выбиты стекла.
Комментарии
Общество , Глеб Никитин , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов14
Проиграли бой за Донбасс917
Познер отказался страдать из-за решения Украины11
Медведев упрекнул Украину147
Украинцы научились уничтожать морской десант в Азовском море2
Видео
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
02:58
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»
Украина В мире
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение