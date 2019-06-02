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«Враг ли я?»: Познер отказался страдать в случае запрета на въезд на Украину 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Владимир Познер заявил, что не является врагом Украины, и не будет страдать от запрета на посещение ее территории. Так телеведущий прокомментировал сообщение о том, что его внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец».
По словам Познера, в апреле он летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе. Видимо, это и послужило поводом для включения в список.
«Комментариев у меня нет. Комментировать глупости — дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», — заявил Познер.
Сайт «Миротворец» ведет базу граждан, которых считает «врагами и изменниками Украины». Создатель портала — депутат Рады Антон Геращенко.
Ранее «Миротворец» публиковал личные данные журналистов и деятелей культуры, вызывая протесты российских и западных правозащитников и дипломатов.
Общество
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