Внесенный в базу «Миротворец» Познер не считает себя «врагом Украины»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое внесение в неофициальную базу лиц, которым запрещен въезд в Украину

Познер объяснил на своем сайте, что к нему неоднократно обращались за комментариями по поводу этой новости. По мнению телеведущего, внесение в неофициальную базу «Миротворец» связано с его визитом в Крым: «Я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса „ТЭФИ-Капитал“, финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Всё. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список».

Владимир Познер добавил, что собственно комментариев у него нет, так как «комментировать глупости — дело пустое».