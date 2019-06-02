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Внесенный в базу «Миротворец» Познер не считает себя «врагом Украины» 

ИД «Собеседник» 37 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое внесение в неофициальную базу лиц, которым запрещен въезд в Украину.
Познер объяснил на своем сайте, что к нему неоднократно обращались за комментариями по поводу этой новости. По мнению телеведущего, внесение в неофициальную базу «Миротворец» связано с его визитом в Крым: «Я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса „ТЭФИ-Капитал“, финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Всё. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список».
Владимир Познер добавил, что собственно комментариев у него нет, так как «комментировать глупости — дело пустое».
«Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», — заключил телеведущий.
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Общество , Владимир Познер
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