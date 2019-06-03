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ЕГЭ по русскому языку напишут более 670 тыс. человек 

Парламентская газета + ещё 20 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Более 674 тысяч человек в понедельник, 3 июня, сдадут Единый государственный экзамен по русскому языку, сообщает пресс-служба Рособрнадзора, передаёт ТАСС.
По данным пресс-службы, в числе участников экзамена — 660 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ организовано 5 480 пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом.
Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, на её выполнение отводится 3,5 часа. Результаты можно будет узнать не позднее 20 июня.
Добавим, что ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальный балл для его получения — 24. Как уточняет Рособрнадзор, минимальный проходной порог для поступления в вузы — 36 баллов.
Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Выпускники уже успели сдать ряд предметов.
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Общество , Образование , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
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