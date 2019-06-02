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Умер Алексей Казанник 

Рамблер + ещё 13 2 минуты назад
Фото: ТАСС
После продолжительной болезни на 78 году жизни скончался бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник. Об этом сообщает издание «ВОмске» со ссылкой на ученика покойного, преподавателя юрфака Омского университета Александра Костюкова.
«Я его ученик…Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты. Любимый наш человек», — сказал Костюков.
В 1989 году Алексея Казанника избрали народным депутатом СССР. Когда Борис Ельцин не попал в Верховный совет, Казанник уступил ему свое место в парламенте и вернулся к преподавательской деятельности в омском университете.
Став президентом, Ельцин позвал Казанника в Москву. Юрист участвовал в разработке новой конституции, а в октябре 1993 стал генеральным прокурором РФ. Однако через год Алексей Казанник подал в отставку из-за разногласий с Ельциным по поводу амнистии участников событий августа 1991-го и октября 1993-го.
В 1996 году Казанник занял пост вице-губернатора Омской области. Добровольно ушел в отставку в сентябре 2003 года, занявшись научной и преподавательской деятельностью.
Комментарии37
Общество , Борис Ельцин
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