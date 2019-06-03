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Кураев отреагировал на сообщения о мироточащем кресте на могиле Началовой 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Протодиакон РПЦ Андрей Кураев отреагировал у себя в фейсбуке на сообщения о том, что на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил крест.
По словам Андрея Кураева, вера в стране была редуцирована "до жажды тактильно-ощутимых чудес и духовных снадобий. "Если культ Началовой будет разрастаться, вполне вероятным станет решение его "воцерковить", — написал он.
Ранее после сообщений о "мироточащем" кресте скончавшейся певицы журналист Александр Невзоров заявил, что из певицы Юлии Началовой пытаются сделать "святую".
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