Протодиакон РПЦ Андрей Кураев отреагировал у себя в фейсбуке на сообщения о том, что на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил крест.
По словам Андрея Кураева, вера в стране была редуцирована "до жажды тактильно-ощутимых чудес и духовных снадобий. "Если культ Началовой будет разрастаться, вполне вероятным станет решение его "воцерковить", — написал он.
Ранее после сообщений о "мироточащем" кресте скончавшейся певицы журналист Александр Невзоров заявил, что из певицы Юлии Началовой пытаются сделать "святую".