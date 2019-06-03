Кураев отреагировал на сообщения о мироточащем кресте на могиле Началовой

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев отреагировал у себя в фейсбуке на сообщения о том, что на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил крест.

По словам Андрея Кураева, вера в стране была редуцирована "до жажды тактильно-ощутимых чудес и духовных снадобий. "Если культ Началовой будет разрастаться, вполне вероятным станет решение его "воцерковить", — написал он.