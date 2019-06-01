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Воробьев пожелал детям провести лето с пользой 

РИАМО 1 час назад
Фото: пресс-служба министерства культуры Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ребят с Днем защиты детей и пожелал им провести лето с пользой, набраться здоровья и сил, а также реализовать свои мечты.
«С Днем защиты детей! С первым днем лета! Это самое любимое время года у большинства ребят. И мы постарались сделать так, чтобы вам этим летом в Подмосковье было интересно. Я желаю, чтобы вы провели это время с пользой. Набрались здоровья, сил, путешествовали, общались с друзьями, занимались спортом, подтянули школьные знания, сделали то, что давно мечтали! Пусть вашими успехами гордятся родители и вся наша большая страна! С праздником!» — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Он совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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