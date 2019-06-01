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Соловьев попросил Путина быть более жестким с «врагами России» 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Ura.Ru
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Владимир Путин недостаточно жестко ведет себя с представителями внесистемной оппозиции и теми, кто их поддерживает. По его мнению, Россия «гораздо либеральнее» США и Германии.
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«Для меня Путин недостаточно жесток. <…> Мы ведем себя гораздо либеральнее, чем Америка и Германия», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что против России «ведется война».
«Мы делаем вид, что в нашей стране иностранным структурам можно впрямую работать с нашими отдельными «спикерами», представителями общества, натравляя их на то, что им не нравится», — заявил телеведущий. По его словам, на этой «войне» Россия «по-прежнему находится в положении», когда не знает, «какова ее идеология».
Как ранее писало «URA.RU», Владимир Соловьев, назвавший «бесами» протестующих против строительства храма в центре Екатеринбурга, 25 мая встретился с уральским журналистом Антоном Дербеневым. На встрече телеведущий, как впоследствии рассказывал «URA.RU» сам Дербенев, показал журналисту, кто конкретно является «бесами» в толпе митингующих. Позже Соловьев заявил, что к протесту «подключились мерзавцы», которые использовали его «в политических целях».
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Комментарии168
Общество , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Германия , США
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