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Супруги в РФ теперь могут составлять совместные завещания 

РИАМО 1 час назад
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк
В России вступил в силу закон, который позволяет супругам составлять совместные завещания, наследственные договоры, в том числе с юридическими лицами.
Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал летом прошлого года.
В соответствии с текстом закона, супруги могут завещать как общее имущество, так и имущество каждого из них любым лицам, а также любым образом распределять доли наследства среди наследников.
Причиной для аннулирования завещания может стать признание недействительности брака как до, так и после смерти одного из супругов.
Также в документе определяется право супругов на составление наследственных договоров, в которых будут прописываться положения соглашений о будущем наследстве между возможным наследодателем и возможными наследниками.
В законе оговаривается, что договор может быть заключен с любым лицом, его условия будет определять дальнейший порядок перехода прав на наследуемое имущество.
Закон вступает в силу с субботы.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин
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