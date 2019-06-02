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Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
В главе говорится о ситуации в семье Скрипалей, а также о событиях перед инцидентом.
Она также описала вечер, когда до них с мужем дошла новость об отравлении Сергея и Юлии.
Виктория пообещала, что публикация глав будет сопровождается фотографиями из семейного альбома, которые ранее не были доступны публике.
Ранее Виктория заявила, что дядя звонил ей с момента в Солсбери два раза и что он с дочерью находится под охраной.
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Общество , Сергей Скрипаль , ГРУ , ИТАР-ТАСС
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