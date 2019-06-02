Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.

В главе говорится о ситуации в семье Скрипалей, а также о событиях перед инцидентом.

Она также описала вечер, когда до них с мужем дошла новость об отравлении Сергея и Юлии.

Виктория пообещала, что публикация глав будет сопровождается фотографиями из семейного альбома, которые ранее не были доступны публике.

Ранее Виктория заявила, что дядя звонил ей с момента в Солсбери два раза и что он с дочерью находится под охраной.