«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели

«Выпил воду с червяком»: Чиновник отреагировал на жалобу местных жителей

Жители поселка Карагайлинский (входит в город Киселевск на Кузбассе) пришли к чиновникам с жалобой на червей в воде из-под крана. С собой они принесли банки, в которых извивались малопривлекательные мелкие твари.

Тогда заместитель главы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин решился на нетривиальный шаг. Он взял банку из рук жалобщицы и демонстративно выпил воду.

«Кульминацией встречи стал момент, когда Сергей Владимирович Шишкин в подтверждении своих слов выпил воду с червяком, принесенную на встречу Татьяной Дороховой. Однако жители Карагайлинского не хотят повторять героический поступок зам главы и отказываются употреблять воду, в которой живут сказочные твари», — пишет издание «Новости Киселёвска».

«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели», — сказал чиновник.

По его мнению, в воде находятся не червяки, а комариные личинки. Однако Шишкин пообещал сдать воду на анализ и проинформировать жителей о результатах.

Карагайлинцы массово обнаружили червей в воде 22 мая. Они начали бить тревогу и обзванивать чиновников и сотрудников насосно-фильтровальной станции, которая снабжает водой поселок.

Спустя два дня администрация Киселевска заявила, что воду почистили, и продезинфицировали. Теперь граждане намерены жаловаться в прокуратуру