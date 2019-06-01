«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели

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«Выпил воду с червяком»: Чиновник отреагировал на жалобу местных жителей 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Жители поселка Карагайлинский (входит в город Киселевск на Кузбассе) пришли к чиновникам с жалобой на червей в воде из-под крана. С собой они принесли банки, в которых извивались малопривлекательные мелкие твари.
Тогда заместитель главы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин решился на нетривиальный шаг. Он взял банку из рук жалобщицы и демонстративно выпил воду.
«Кульминацией встречи стал момент, когда Сергей Владимирович Шишкин в подтверждении своих слов выпил воду с червяком, принесенную на встречу Татьяной Дороховой. Однако жители Карагайлинского не хотят повторять героический поступок зам главы и отказываются употреблять воду, в которой живут сказочные твари», — пишет издание «Новости Киселёвска».
«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели», — сказал чиновник.
По его мнению, в воде находятся не червяки, а комариные личинки. Однако Шишкин пообещал сдать воду на анализ и проинформировать жителей о результатах.
Карагайлинцы массово обнаружили червей в воде 22 мая. Они начали бить тревогу и обзванивать чиновников и сотрудников насосно-фильтровальной станции, которая снабжает водой поселок.
Спустя два дня администрация Киселевска заявила, что воду почистили, и продезинфицировали. Теперь граждане намерены жаловаться в прокуратуру.
Ранее в интернете появилось видео из Киселёвска, где видно как по раковине ползают белые червяки.
Комментарии4
Общество , Видео , ЖКХ , Татьяна Дорохова , Сергей Шишкин , Генпрокуратура РФ , Киселевск
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