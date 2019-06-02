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Раскрыты масштабы нарушений на ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время сдачи первых единых госэкзаменов (ЕГЭ) был удален 141 нарушитель за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
По данным ведомства, 56 выпускников были пойманы со шпаргалками и 58 — с мобильными телефонами и другими средствами связи. Остальные участники ЕГЭ были удалены за другие нарушения правил. Так, в одном из регионов организатор был уличен на помощи школьникам при сдаче экзамена.
Все результаты нарушителей аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ они смогут через год.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о надежной системе контроля за ходом ЕГЭ, которая позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Чиновник призвал выпускников во избежание провала не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны.
Единый госэкзамен российские выпускники сдают с 27 мая по 1 июля. В настоящее время тестирование прошло по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.
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Общество , Образование , Сергей Кравцов , Рособрнадзор
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