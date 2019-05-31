В Саранске открылся Парк Победы

Настоящим праздником для жителей столицы Мордовии стало открытие нового парка Победы. Глава РМ Владимир Волков вручил юным жителям Октябрьского района символический ключ от парка.

Напомним, что новый центр отдыха горожан на улице Ярославской был заложен в 2015 году — в честь 70-летия Победы. Именно тогда здесь были высажены первые аллеи. Церемония открытия объекта состоялась в преддверии Дня защиты детей — именно они стали главными гостями нового парка. Ребята были в восторге от главного украшения парка — фонтана с подсветкой.

Следует отметить, что это первый парк, созданный в районе Химмаш по программе "Формирование современной городской среды в Саранске в 2018 — 2020 годах". Как отметил Владимир Волков, именно этот район больше других нуждались в "зеленой" зоне отдыха.

— Мы продолжим благоустройство Саранска и сделаем все, чтобы жители могли отдыхать и проводить свободное время с комфортом, — подчеркнул глава РМ. — В наших планах — построить парк по улице Татьяны Бибиной, еще один — в новом микрорайоне близ Ремзавода. Также обновится бульвар Братьев Веденяпиных в Северо-западной части города.

Справка "РГ"

Площадь парка Победы составляет 24,5 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы площадки на любой вкус и возраст: зоны для игры в стритбол и настольный теннис, игровые комплексы для детей старше шести лет и малышей, площадка с уличными тренажерами и площадка для маломобильных групп. А для выступления артистов установлена эстрада с музыкальным оборудованием. В зоне озеленения площадью 17,4 тысячи квадратных метров растут липы, ивы, рябины, тополя, клены, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.