Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами

«Вы знаете, что это проявление творческого характера? Они хотели проявить себя. Как-то себя хотели заявить творчески», — сказал Машков. Он посетовал на то, что российские дети «скоро разучатся писать».

Артист призвал вернуть в школы театральные кружки. Он отметил, что преподавать в них должны как учителя словесности, истории и культуры, так и артисты и студенты театральных училищ. «Тогда эти перформансы будут еще ярче и осмысленнее», — пообещал Машков.

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Разразившийся из-за публикации скандал закончился профилактическими беседами.