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Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах. На заседании общественного совета по культуре актер рассказал, как сделать такие перформансы еще ярче, запись его речи публикует телеканал «Дождь» в пятницу, 31 мая.
«Вы знаете, что это проявление творческого характера? Они хотели проявить себя. Как-то себя хотели заявить творчески», — сказал Машков. Он посетовал на то, что российские дети «скоро разучатся писать».
Артист призвал вернуть в школы театральные кружки. Он отметил, что преподавать в них должны как учителя словесности, истории и культуры, так и артисты и студенты театральных училищ. «Тогда эти перформансы будут еще ярче и осмысленнее», — пообещал Машков.
24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Разразившийся из-за публикации скандал закончился профилактическими беседами.
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Общество , Владимир Машков , Олег Табаков , Госдума , Владивосток
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