Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал Госдуму отменить прокатные удостоверения на фильмы в России.
Музыкант эмоционально выступил на заседании общественного совета думского комитета по культуре, передает агентство «Москва».
«Почему-то у нас кино лицензируется. А вся остальная деятельность культуры — нет. Давайте все лицензировать, ролики в Youtube, например. Вообще все. Давайте собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Кто-то написал книгу — давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет», — заявил Шнуров.
Музыкант обвинил чиновников в бюрократизме, сказав, что не понимает, в чем смысл прокатных удостоверений и желания «обкомисситься» — «собирать комиссии по каждому незначительному поводу и лицензии выписывать».
В Госдуме 2 июня проходит заседание общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
По российским законам прокатное удостоверение выдается владельцу прав на фильмы. Оно дает разрешение на демонстрацию в кинотеатрах и выпуск на материальных носителях.
Процедура выдачи или отказа прокатного удостоверения оговорена постановлением правительства от 2016 года. Выдавать или отзывать прокатные удостоверения уполномочено Министерство культуры России.