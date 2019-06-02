«Почему-то у нас кино лицензируется»: Шнуров выступил против прокатных удостоверений

Музыкант эмоционально выступил на заседании общественного совета думского комитета по культуре, передает агентство «Москва».

«Почему-то у нас кино лицензируется. А вся остальная деятельность культуры — нет. Давайте все лицензировать, ролики в Youtube, например. Вообще все. Давайте собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Кто-то написал книгу — давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет», — заявил Шнуров.

Музыкант обвинил чиновников в бюрократизме, сказав, что не понимает, в чем смысл прокатных удостоверений и желания «обкомисситься» — «собирать комиссии по каждому незначительному поводу и лицензии выписывать».

В Госдуме 2 июня проходит заседание общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

По российским законам прокатное удостоверение выдается владельцу прав на фильмы. Оно дает разрешение на демонстрацию в кинотеатрах и выпуск на материальных носителях.